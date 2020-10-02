Пенсионер-рекордсмен по банджи-джампингу объяснил, как готовится к прыжкам

Пенсионер-рекордсмен по банджи-джампингу Михаил Панов рассказал, как готовится к прыжкам с тарзанкой. На его счету уже 368 прыжков. 63 из них были сделаны с самых высоких мировых банджи-площадок.

67-летний мужчина отметил, что это хобби является «высочайшим качеством страха». По его словам, человек прыгает, потому что у него возникает желание преодолеть этот страх. Михаил объяснил, что такое занятие требует определенной подготовки. Важно верно распределять нагрузку, пишет ИА Nation News.

«Я ежедневно занимаюсь антигравитацией: зацепляюсь ботинками за перекладину и каждый день висну вниз головой по два-три раза в течение дня от пяти до семи минут. Делаю определенные упражнения: скручивания, качаю пресс», — уточнил экстремал.

Помимо прочего, пенсионер занимается на инверсионном столе. Он закрепляет ботинки и переворачивается вниз головой, чтобы тренировать вестибулярный аппарат.