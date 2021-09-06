Пенсионер напал на продавщицу в Волгоградской области из-за отказа в размене

Пожилой покупатель напал на продавщицу одного из магазинов в Волгоградской области. Он выбил из-под женщины стул, потому что она отказалась разменять ему деньги. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по региону.

Ранее в Сети появилось видео случившегося: на кадрах видно, как мужчина выбил стул из-под продавщицы, которая встала на него, чтобы достать до верхних полок в торговом зале. В результате женщина упала и ударилась лицом об пол. Судя по всему, она также сильно ударилась ногами — на видео видно, что она схватилась за колено и начала прихрамывать, когда встала.

«Пенсионер поясняет, что разозлился из-за того, что она не разменяла деньги. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», — процитировало агентство сообщение ведомства.

В пресс-службе также отметили, что сейчас устанавливают тяжесть вреда здоровью, нанесенного продавщице действиями пенсионера.