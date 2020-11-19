Пенсионер из Самары в 81 год победил коронавирус ко дню рождения жены

Горлач почувствовал себя плохо в середине октября, причем очень резко. С утра все было хорошо, а к вечеру поднялась температура, в голове туман.

«Я серьезно к коронавирусу не относился, не было рядом никого больных. И тут со мной такое», — рассказал он.

Мужчина прошел КТ. На следующий день пенсионер попал в больницу с температурой до 41, длительной лихорадкой. Ситуацию осложняли наличие кардиостимулятора и проблемы с сердечно-сосудистой системой. В медучреждении он потерял сознание, потом голова была ватной, еле ходил. У пациента выявили признаки острой дыхательной недостаточности, снижение уровня насыщения крови кислородом.

Горлач находился на кислородной поддержке, получал противовоспалительную терапию препаратами. Болезнь он переносил достаточно тяжело. Несмотря на это спустя время пожилой мужчина пошел на поправку.

Жена Горлача тоже заразилась коронавирусом, но она лечилась на самоизоляции.

Из больницы пенсионера выписали через 16 дней — как раз ко дню рождения супруги.

В свой 81 год профессор работает в университете на полставки, а в свободное время пишет о любви, коллегах, выпустил сборник стихов. Борис Горлач — автор множества научных трудов.