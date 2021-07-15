Пенсионер из Сахалина выиграл в лотерею 512 миллионов рублей

Строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким стал обладателем выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею «Спортлото «4 из 20». Розыгрыш прошел еще в начале июля.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на крупнейший распространитель гослотерей «Столото».

«В понедельник, 5 июля, в ходе 3444-го тиража государственной лотереи «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз — 512 миллионов 261 тысяча 694 рубля. Обладателем баснословной суммы оказался строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким», — говорится в сообщении.

Представители отметили, что в этот период строитель вместе с супругой были в Москве и смогли не откладывая оформить выигрыш в лотерейном центре «Столото».

Мужчина рассказал, что 10 лет назад услышал, как кто-то выиграл крупную сумму и решил тоже попасть в число счастливчиков. Раньше в билетах гослотерей он отмечал любимые числа, даты рождения родных, но потом изменил тактику и начал полагаться только на удачу. Для него участие в лотереях — хобби. Ким признался, что у него много внуков и детей, которых он теперь сможет обеспечить комфортной жизнью. Мужчина добавил, что часть средств обязательно передаст на благотворительность.