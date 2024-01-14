14 января 2024, 15:10
Пенсионер из Подмосковья отдал 2,4 млн рублей девушке за совместный тур на Мальдивы
Shot: молодая девушка взяла у пенсионера из Подмосковья 2,4 млн рублей и пропала
Подмосковный пенсионер рассчитывал отдохнуть с молодой девушкой на Мальдивах, но оказался в полиции. Как сообщил Telegram-канал Shot, 73-летний мужчина передал женщине 2,4 миллиона рублей для совместной поездки на курорт, но спутница пропала.
Где именно познакомился пенсионер с дамой — неизвестно. Представительница прекрасного пола рассказывала мужчине, что ее друзья организовывают отдых в самых красивых местах планеты.
Реклама
«Пенсионеру она предложила не только сказочные Мальдивы, но и свою очаровательную компанию», — уточнили авторы статьи.
Жителю Подмосковья идея понравилась. Он узнал, сколько стоит поездка и передал женщине 2,4 миллиона рублей. Однако через время спутница заявила, что ее ограбили, а потом и вовсе перестала выходить на связь. Пенсионер пошел в полицию. Теперь девушку ищут сотрудники правоохранительных органов.
Доверчивые пенсионеры часто становятся жертвами мошенников. Ранее в Москве задержали 19-летнюю девушку по делу о хищении у 84-летнего мужчины более двух миллионов рублей.
Отдых
Рубль
Пенсионеры
Женщины
Мужчины
Полиция
Реклама
Реклама