Общество 14 января 2024, 15:10 Пенсионер из Подмосковья отдал 2,4 млн рублей девушке за совместный тур на Мальдивы Shot: молодая девушка взяла у пенсионера из Подмосковья 2,4 млн рублей и пропала Unsplash

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Подмосковный пенсионер рассчитывал отдохнуть с молодой девушкой на Мальдивах, но оказался в полиции. Как сообщил Telegram-канал Shot, 73-летний мужчина передал женщине 2,4 миллиона рублей для совместной поездки на курорт, но спутница пропала.

Где именно познакомился пенсионер с дамой — неизвестно. Представительница прекрасного пола рассказывала мужчине, что ее друзья организовывают отдых в самых красивых местах планеты.

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«Пенсионеру она предложила не только сказочные Мальдивы, но и свою очаровательную компанию», — уточнили авторы статьи.

Жителю Подмосковья идея понравилась. Он узнал, сколько стоит поездка и передал женщине 2,4 миллиона рублей. Однако через время спутница заявила, что ее ограбили, а потом и вовсе перестала выходить на связь. Пенсионер пошел в полицию. Теперь девушку ищут сотрудники правоохранительных органов.

Доверчивые пенсионеры часто становятся жертвами мошенников. Ранее в Москве задержали 19-летнюю девушку по делу о хищении у 84-летнего мужчины более двух миллионов рублей.