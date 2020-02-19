Пенсионер из Кузнецка попался на уловки мошенников

О происшествии пенсионер заявил в полицию. По словам потерпевшего, злоумышленники посоветовали установить на компьютер программу для игры на биржевых торгах.

«Впоследствии оказалось, что данное приложение предназначено для удаленного доступа к компьютеру», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенскому региону.

Воспользовавшись доверием мужчины, мошенники сняли с его счета 338 тысяч рублей.