Пенсионер из Кузнецка попался на уловки мошенников
Мошенники ограбили пожилого жителя Кузнецка в Пензенской области на 338 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
О происшествии пенсионер заявил в полицию. По словам потерпевшего, злоумышленники посоветовали установить на компьютер программу для игры на биржевых торгах.
«Впоследствии оказалось, что данное приложение предназначено для удаленного доступа к компьютеру», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенскому региону.
Воспользовавшись доверием мужчины, мошенники сняли с его счета 338 тысяч рублей.