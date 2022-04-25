Пенсионер из Кургана лишился пакета с продуктами и лекарствами во время прогулки по городу

В Кургане на улице Карбышева грабитель выхватил у пожилого мужчины пакет с продуктами и лекарствами и скрылся в неизвестном направлении. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Курганской области.

«Поздно вечером на остановочном комплексе по улице Карбышева к потерпевшему подбежал неизвестный и с силой выхватил пакет с продуктами и лекарствами. Когда заявитель упал, злоумышленник проверил содержимое его карманов и, не обнаружив ничего ценного, скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в ведомстве.

В скором времени полиции удалось задержать 37-летнего подозреваемого, который оказался ранее судимым. На него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». По данному преступлению злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.