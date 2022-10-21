Пенсионер из Якутии полтора месяца шел домой пешком после обмана работодателя | 360°

Общество 21 октября 2022, 18:50 Пенсионер из Якутии полтора месяца шел домой пешком после обмана работодателя

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Пожилого мужчину родом из Якутии обманул работодатель, и он остался без денег и документов. На протяжении полутора месяцев пенсионер идет к себе домой пешком из другого региона. Его историю рассказал Life.

Работать вахтовиком в Сургуте 63-летний Александр П. устроился, чтобы заработать денег и отправить детям, которые проживают в Краснодарском крае. Однако работодатель обманул мужчину, отобрал паспорт и выгнал на улицу. Тогда Александр отправился домой в Якутию пешком. Встретившиеся ему по дороге люди прониклись историей мужчины и рассказали ее в соцсетях — так о нем и узнали журналисты.

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Сейчас у Александра все хорошо — в Забайкальском крае его встретил дальнобойщик, который везет его до дома. Журналисты передали информацию о мужчине властям Якутии, чтобы его встретили и помогли восстановить документы по прибытии домой.

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