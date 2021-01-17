Пенсионер и его сын-полицейский предотвратили убийство блокадницы

«16 января около 15:00 на лестничной площадке одного из домов по четвертой линии Васильевского острова Санкт-Петербурга неизвестный злоумышленник пытался совершить нападение на пожилую женщину — 96-летнюю местную жительницу», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что в этом же доме проживает полицейская семья — сын и отец. Они услышали крики о помощи и выбежали из квартиры. Там они обнаружили склонившегося над пожилой женщиной мужчину с ножом в руках. Его незамедлительно обезоружили и позвонили в полицию. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

На помощь пришли 23-летний сержант полиции, сотрудник отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Цветков и его отец Эдуард Цветков — полковник полиции в отставке.

Задержанный уже был ранее судим за убийство. Ему 50 лет и он не имеет места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».