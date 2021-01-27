Пенсию по инвалидности будут начислять по-новому
Предложенная инициатива, уточняется в документе, также предусматривает обязательное информирование всех граждан, достигших 45-летнего возраста, о предполагаемом размере пенсии. Пенсионный фонд будет делать это трижды в год.
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, один из авторов идеи, заметил, что благодаря законопроекту люди с ограниченными возможностями будут «избавлены от необходимости ходить по инстанциям».
«Пенсионный фонд сам запросит информацию из соответствующих реестров и оформит пенсию», — процитировала парламентария «Российская газета».
Сейчас человек сначала получает инвалидность, а потом должен написать заявление в ПФР. Зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев пояснил, что процесс довольно длительный.
«Я знаю по обращениям граждан, что иногда человек ждет три месяца и больше назначения пенсии», — подчеркнул он.
Если законопроект примут, то начисление пенсий по инвалидности будет происходить автоматически. Аналогичный порядок хотят распространить и на досрочные пенсии: эти выплаты осуществляют по заявлению службы занятости.
Турчак добавил, что документ позволит россиянам лично не подписывать согласие на увеличение пенсии. Оно зачтется по умолчанию. Отдельно приезжать для этого в ПФР не потребуется.
Авторы законопроекта предложили сделать беззаявительными и региональные социальные надбавки. А в случае ЧП правительство сможет как назначить, так и выплатить пенсию досрочно. Оформление пенсий в рамках международных договоров между Россией и другими странами тоже упростят.
Граждан РФ в возрасте от 45 лет парламентарии предложили информировать о накопленных пенсионных правах. Сведения будут отправлять трижды в год, а будущие пенсионеры получат возможность «скорректировать свои подходы при формировании пенсии».
Основные нормы законопроекта, предположительно, вступят в силу с 1 января 2022 года.