Пенсию по инвалидности будут начислять по-новому

Россиянам с инвалидностью не придется подавать заявление на выплату пенсий. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы.

Предложенная инициатива, уточняется в документе, также предусматривает обязательное информирование всех граждан, достигших 45-летнего возраста, о предполагаемом размере пенсии. Пенсионный фонд будет делать это трижды в год.

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, один из авторов идеи, заметил, что благодаря законопроекту люди с ограниченными возможностями будут «избавлены от необходимости ходить по инстанциям».

«Пенсионный фонд сам запросит информацию из соответствующих реестров и оформит пенсию», — процитировала парламентария «Российская газета».

Сейчас человек сначала получает инвалидность, а потом должен написать заявление в ПФР. Зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев пояснил, что процесс довольно длительный.

«Я знаю по обращениям граждан, что иногда человек ждет три месяца и больше назначения пенсии», — подчеркнул он.

Если законопроект примут, то начисление пенсий по инвалидности будет происходить автоматически. Аналогичный порядок хотят распространить и на досрочные пенсии: эти выплаты осуществляют по заявлению службы занятости.

Турчак добавил, что документ позволит россиянам лично не подписывать согласие на увеличение пенсии. Оно зачтется по умолчанию. Отдельно приезжать для этого в ПФР не потребуется.

Авторы законопроекта предложили сделать беззаявительными и региональные социальные надбавки. А в случае ЧП правительство сможет как назначить, так и выплатить пенсию досрочно. Оформление пенсий в рамках международных договоров между Россией и другими странами тоже упростят.

Граждан РФ в возрасте от 45 лет парламентарии предложили информировать о накопленных пенсионных правах. Сведения будут отправлять трижды в год, а будущие пенсионеры получат возможность «скорректировать свои подходы при формировании пенсии».

Основные нормы законопроекта, предположительно, вступят в силу с 1 января 2022 года.