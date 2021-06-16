Минтруд предложил оформлять пенсию автоматически

Министерство труда разработало законопроект об автоматическом назначении пенсии при подаче заявления через Госуслуги. Воспользоваться услугой могут жители, которые никогда не работали за границей.

«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», — сообщили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Размер пенсии будут определять на основании информации индивидуального учета и данных, которые поступили в порядке межведомственного информационного взаимодействия и из федеральных государственных информационных систем.

Главным требованием станет согласие человека на автоматическое оформление ему пенсии по старости.

Ранее посчитали самую высокую пенсию по старости. Самую большую пенсию в России получают космонавты и госчиновники. По данным Росстата на апрель 2021 года, средний размер выплат федеральному чиновнику оставил 22 792 рублей.