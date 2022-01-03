В 2022 году повысилась страховая пенсия по старости

С 1 января 2022 года повышена страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам. Прибавка составила 6401 рубль к страховой пенсии с учетом индексации 5,9%. Об этом Life сообщил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов.

Также в нескольких регионах пенсионеры будут получать федеральную, а не региональную прибавку к пенсии. Подобное произойдет в Псковской области. В эту категорию попадают лица, размер пенсий которых не превышает уровень прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания, поэтому они получат федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.

Пенсионерам столицы размер доплаты составит 21 193 рублей. Ее получат граждане с постоянной регистрацией и проживающие в Москве более 10 лет. Если эти условия не соблюдены, то доплата составит 14 009 рублей.

В Московской области вырастет уровень прожиточного минимума для пенсионеров с 10 648 до 12 146 рублей. Аналогичная прибавка пройдет в Ленинградской области (с 9620 до 10 618), Ненецком автономном округе (с 19 353 до 19 873), Ханты-Мансийском автономном округе (с 13 236 до 14 562) и Республике Башкортостан (с 9605 до 9845).

Также с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%. С 1 октября запланирована индексация военных пенсий на 4%.

Получателям пенсии для перерасчетов выплат не нужно обращаться в ПФР, ведомство проведет все манипуляции автоматически.