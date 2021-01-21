Пенсии выросли в России. ПФР раскрыл насколько

После индексации с 1 января, которая затронула 32 миллиона неработающих людей в возрасте, пенсии в России выросли в среднем на 1039 рублей. Об этом рассказал глава ПФР Максим Топилин.

«Индексация пенсий неработающим пенсионерам составила 6,3% с 1 января 2021 года при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. Эта индексация затронула 32 млн неработающих пенсионеров. Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1039 рублей», — приводит ТАСС слова Топилина.

Глава ПФР озвучил сумму прибавки на совещании комитета Совфеда по социальной политике. Как ранее рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, средняя пенсия в России после индексации составляет 17 541 рубль.

Выплаты работающим пенсионерам сейчас не индексируют, однако закон по параметрам перерасчета таких выплат Госдума может принять до марта. Все зависит от правительства, которое должно внести в соответствующий документ поправки и передать его в нижнюю палату парламента.

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину задачу изучить вопрос индексации пенсий работающих россиян до 1 февраля.