Общество 02 января 2023, 08:48 Пенсии в России в 2023 году повысят в три этапа Декан ВШЭ Виноградов: три этапа повышения пенсии ожидается в России в 2023 году РИА «Новости»

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Традиционная индексация пенсий пройдет в 2023 году в России в три этапа. Качество обслуживания пожилых людей повысится благодаря созданию единого Социального фонда РФ. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка», — пояснил эксперт.

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Он рассказал о нескольких этапах индексации пенсий для россиян в 2023 году. Так, в начале февраля увеличится сумма единовременных денежных выплат для льготников. Пересчет страховой пенсии в РФ ожидается с 1 апреля. А осенью планируется повысить выплаты военным пенсионерам.

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Около 23 миллионов россиян досрочно получили пенсии за январь. Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков уточнил, что если пенсионер получает выплату в банке в первых числах января, то деньги приходят уже в конце декабря.