Россиянам рассказали о росте пенсии в 2022 году

Страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению — с 1 апреля, на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера», — рассказала профессор кафедры и цен РЭУ им Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

С 2022 года, по ее словам, женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. Размер такой пенсии, в среднем, — 2 613 рублей.

При этом размер выплаты будет зависеть от суммы взносов, которые были направлены на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Точную сумму накопительной пенсии можно узнать через сервис Госуслуг.

В отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской республике напомнили россиянам способы получить накопительную пенсию. Чтобы ее назначили, сначала гражданин должен достигнуть определенного возраста — 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Кроме этого, нужно иметь необходимые коэффициенты и трудовой стаж.