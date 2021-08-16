Минтруд собирается по-новому оценивать пенсии российских граждан. Как сообщило URA.ru, ведомство решило проверять соответствие выплат стандартам Международной организации труда (МОТ).

Аналитики подсчитали, что такая проверка может принести неутешительные для страны результаты. По последним данным Росстата, соотношение средней пенсии к уровню средней зарплаты сейчас очень низкое. Оно находится на уровне 28% — это один из самых низких показателей за последние 13 лет в России.

Если размер пенсии действительно будет сверяться со стандартами МОТ, то этот показатель должен быть не меньше 40%.

Госдума рассматривает законопроект, в котором предлагается вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам. Авторы проекта считают отсутствие индексации страховых пенсий для тех, кто официально трудоустроен, несправедливым.