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    16 августа 2021, 01:00

    Минтруд будет по-новому оценивать пенсии россиян — СМИ

    Ирэна Вороник

    Минтруд собирается по-новому оценивать пенсии российских граждан. Как сообщило URA.ru, ведомство решило проверять соответствие выплат стандартам Международной организации труда (МОТ).

    Минтруд будет по-новому оценивать пенсии россиян — СМИ

    Аналитики подсчитали, что такая проверка может принести неутешительные для страны результаты. По последним данным Росстата, соотношение средней пенсии к уровню средней зарплаты сейчас очень низкое. Оно находится на уровне 28% — это один из самых низких показателей за последние 13 лет в России.

    Если размер пенсии действительно будет сверяться со стандартами МОТ, то этот показатель должен быть не меньше 40%.

    Госдума рассматривает законопроект, в котором предлагается вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам. Авторы проекта считают отсутствие индексации страховых пенсий для тех, кто официально трудоустроен, несправедливым.