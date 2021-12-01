Пенсии россиян проиндексировали с 1 декабря

Пенсии в России автоматически проиндексировали с 1 декабря. Повышение выплат коснулось трех категорий пожилых граждан. Также с первого дня календарной зимы в стране вступает в силу еще ряд нововведений, написало РИА «Новости».

Надбавку получат пенсионеры, которые еще этим летом продолжали работать, но в августе уволились. В этом случае гарантирована автоматическая прибавка с дополнительной доплатой за три месяца.

Кроме того, повышенные выплаты ждут тех, кто подавал заявления на перерасчет пенсии, надбавки начислят автоматически. Те, кому в ноябре исполнилось 80 лет, по случаю юбилея получат двойную пенсию, ее размер составит 12 088,96 рубля.

Среди прочих нововведений — обязательная маркировка минеральной воды, а также молочной продукции со сроком хранения до 40 суток.

В ряде регионов с 1 декабря ввели QR-коды. Это касается Челябинской, Омской и Орловской областей, Калмыкии, Хабаровского края и Сочи.

Помимо прочего, в среду вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам в России. В данный перечень входит в том числе сайт госуслуг. Кроме того, с началом зимы начал действовать запрет на рекламу финансовых пирамид, такие сайты ЦБ будет блокировать в досудебном порядке. И наконец с 1 декабря операторы должны будут проверять в едином реестре данные о владельцах корпоративных SIM-карт.