Пенсии россиян подросли в 2019 году

В 2019 году россияне стали получать пенсию на 6% больше, чем годом ранее. Если переводить в деньги, то теперь речь идет о сумме 14 тысяч 163 рубля.

Такие цифры привели специалисты Росстата в докладе «Социально-экономическое положение России». В декабре 2019 года средний размер пенсий был на отметке 14 242 рубля. По сравнению с предыдущим годом это больше на 6,2%. С учетом инфляции реальный размер выплат вырос на 1,5%.

Общий объем денежных доходов россиян увеличился на 6% и составил более 61,9 миллиарда рублей. При этом расходы выросли на 6,9% — до 59,8 миллиарда рублей. В 2019 году сократилось число сбережений. Показатель снизился на 13,7% — до отметки в 2,1 миллиарда рублей.

Ранее о размерах своих пенсий рассказали Регина Дубовицкая, Евгений Петросян и Любовь Успенская. Ведущая «Аншлага» призналась, что получает 16 тысяч рублей. У известного юмориста сумма больше — «двадцать с лишним» тысяч. А вот Успенская заявила, что в свои 65 не думает о выходе на пенсию и хочет продолжать много работать.