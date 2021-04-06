Пенсии работающим россиянам вновь предложили проиндексировать

В Госдуме рассмотрят законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С инициативой выступило Заксобрание Севастополя.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы законопроекта предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам со следующего года. По их информации, ее отмена негативно сказалась на финансовом положении пожилых людей и их покупательской способности.

Если закон примут, то Пенсионный фонд к своим расходам прибавит в 2022 году около 400 миллиардов рублей.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили пять лет назад. В Госдуме и Совете Федераций несколько раз возвращались к вопросу об отмене этого решения, законопроекты вносили представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Правительство не поддержало их, так как это требовало дополнительных расходов.

Во время декабрьской большой конференции Владимир Путин заявил, что возвращение индексации возможно только при достаточной обеспеченности бюджета. В январе 2021 года президент поручил кабмину до 1 февраля предложить варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам.