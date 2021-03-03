Пенсии работающим россиянам предложили перерассчитать

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об ограничении на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. По мнению авторов документа, нужно отменить предел для индивидуального коэффициента в три балла. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.

«Но что такое три балла для работающих пенсионеров в абсолютном выражении сегодня, на 2021 год? Это увеличение размера пенсии с 1 августа на 296 рублей. С копейками. А ведь работающим пенсионерам с 2016 года не полагается ни индексации, ни фиксированной выплаты к страховой пенсии», — написал Нилов.

Депутат добавил, что законопроект поможет устранить несправедливость. По мнению Нилова, перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам нужно проводить по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента, который применяют при назначении страховой пенсии.

В пояснительной записке к документу говорится, что «действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости».

Накануне сенатор Елена Бибикова заявила, что повышение выплат работающим пенсионерам может начаться уже с 1 января 2022 года, если правительство примет решение по индексации их пенсий.