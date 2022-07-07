Пенсии по потере кормильца детям назначат в беззаявительном порядке

Россияне смогут получить еще больше социальных выплат без подачи заявлений. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что на рассмотрении правительства находятся поправки, которые введут беззаявительный порядок назначения пенсий по потере кормильца несовершеннолетним детям. Выплаты назначат автоматически, получателя об этом проинформируют. Представителям ребенка не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, как приходится сейчас.

«Такие правила должны заработать с 1 января 2023 года. Это так называемый принцип социального казначейства, который правительство внедряет по поручению президента, чтобы люди могли получать помощь государства, различные пособия максимально удобно, без беготни по инстанциям», — пояснил Мишустин.

Личное обращение и сбор документов станут необязательными. Все необходимые сведения передадут в специальную информационную систему из других ведомств.

В проактивном формате, то есть по факту наступления события будут пересчитывать доплаты к пенсии за северный стаж. Их получают пенсионеры, которые долгое время работали в районах Крайнего Севера. Автоматически станут перерассчитывать и сельские надбавки, которые полагаются россиянам, работавшим в селе.

«Новый порядок гораздо удобнее для граждан, поможет избежать бумажной волокиты и сэкономить время», — заключил премьер.