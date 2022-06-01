Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум выросли в России

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), пенсии неработающих пенсионеров и прожиточный минимум в России выросли с 1 июня на 10%, об этом на заседании президиума ранее объявил президент Владимир Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление 30 мая, сообщило РИА «Новости».

Мишустин подчеркнул, что власть и впредь будет помогать всем нуждающимся. Данное решение позволит поднять пенсии 35 миллионам неработающих пенсионеров, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В среднем пенсии вырастут на 1760 рублей, отметил министр. Средняя пенсия неработающего гражданина пенсионного возраста составит 19 360 рублей.

Прожиточный минимум в среднем увеличится с 1 июня до 13 919 рублей. Это позволит увеличить все выплаты, которые рассчитывают, исходя из этого показателя. Изменения затронут 15 миллионов россиян.

Размер минимальной оплаты труда с 1 июня составит 15 279 рублей, это повлияет на рост заработных плат примерно четырех миллионов человек, отметил Котяков.