Пенсии и соцвыплаты начнут по-новому выплачивать в России с 1 июля

Пенсии, социальные выплаты и средства материнского капитала с 1 июля начнут начислять только на карту платежной системы «Мир». Это правило будет действовать для тех, кто раньше получал деньги на карты Visa и MasterCard (Maestro).

Россияне, которые не могут или не хотят пользоваться банковской картой, по-прежнему смогут получать выплаты наличными или получать средства на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.

Для получателей российской пенсии и других выплат, которые постоянно живут за границей, порядок не изменится. Они будут получать деньги по старой схеме.

Изменения связаны с завершением поэтапного перевода выплат из бюджета на национальные карты. Процесс был запущен еще в 2017 году. Он должен был закончиться еще до 1 июля 2020 года, но пандемия его затянула.

Помимо этого, с 1 июля россиян ждут повышение тарифов ЖКХ, новые правила техосмотра, получения кредитов и изменение перерасчета транспортного налога.