«Пенсии и пособия по безработице продолжат списывать»: какие соцвыплаты запретят трогать банкам

В России решили защитить соцвыплаты от списания по кредитам. Доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака в беседе с «360» заметил, что любые изменения в банковской сфере необходимо обсуждать со специалистами.

Поправки о запрете на взыскание банками долгов с социальных выплат могут принять на одном из первых заседаний нового созыва Госдумы. Кульбака допустил, что мера повлечет за собой увеличение стоимости самого кредита.

«Фактически это означает, что банки должны будут закладывать в процент кредита те возможные потери, которые понесут, когда люди откажутся платить», — сказал он.

Банковская сфера — достаточно специфическая система. <...> Очень опасно делать какие-то действия, которые могут ее сильно поколебать. Любые подобные изменения должны прежде всего обсуждаться со специалистами Николай Кульбака доцент РАНХиГС

Вопрос технического способа ограничений по списаниям специалист назвал вторичным. Саму меру Кульбака охарактеризовал недостаточно продуманной и предположил, что она, скорее, популистская.

«Едва ли эту меру рассматривали с учетом мнения банковского сообщества и привлечением экономистов», — подчеркнул аналитик.

Кульбака заметил, что на пособия по безработице и пенсии она не распространится, поскольку речь идет о разных вещах.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запретить списание долгов по кредитам из те средств, которые россияне получают через социальные выплаты. Он напомнил, что в этом году всем семьям с детьми школьного возраста полагается по 10 тысяч рублей к началу учебного года. Большинство родителей уже успели получить эту выплату. Президент подчеркнул, что деньги, предназначенные для детей, совершенно недопустимо снимать в счет каких-либо долгов.