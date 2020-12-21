Пенсии и пособия предложили оформлять онлайн до конца 2021 года

Россияне смогут дистанционно оформлять пособия и пенсии до конца 2021 года. Такую возможность предложило продлить Министерство экономического развития страны.

Министерство подготовило проект постановления правительства, пишет газета «Известия». Согласно документу, дистанционное оформление пенсий и пособий продлится до конца 2021 года. Кроме того, упрощенными правилами смогут пользоваться и те россияне, которые живут за границей. Если такие меры окажутся эффективными, то их примут на постоянной основе.

«По итогам успешного опыта 2020 и 2021 годов надеемся на поддержку правительства в части закрепления такого порядка на постоянной основе», — отметил директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин.

Оформление выплат в апреле упростил Пенсионный фонд России. Это было связано с распространением коронавируса. Сначала дистанционную систему ввели на три месяца, а затем увеличили срок до конца 2020 года. Новые правила позволили россиянам оформлять выплаты через сайт ПФР или портал госуслуг.