Пенсии и пособия можно будет оформить упрощенно до конца июля

Пенсии и социальные пособия в России можно будет оформить в упрощенном порядке до конца июля. Пенсионный фонд разрешил еще месяц оформлять документы дистанционно.

«До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты», — сообщили в Пенсионном фонде России.

В ПФР напомнили, что большинство пенсий можно оформить по электронным заявлениям, которые можно подать через личный кабинет на сайте фонда или на портале «Госуслуг». Пенсии назначаются на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему ПФР.

Если у человека нет возможности подать заявление онлайн, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии. В то же время в ПФР подчеркнули, что специалисты никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету.

Дистанционно можно получить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. На нее имеют право пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. В этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля.

В ПФР, кроме того, напомнили, что с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений. Инвалидам не нужно посещать бюро медико-социальной экспертизы. Продлить инвалидность тоже можно заочно.

Дистанционный порядок касается и северян. Раньше им нужно было подавать заявление для подтверждения фактического места жительства. До конца июля специалисты ПФР будут устанавливать место жительство сами.

Пенсионерам еще месяц не нужно будет приходить в клиентскую службу ПФР, если выплата была оформлена по доверенности на другого человека. Не нужно подтверждать свое право на пенсию и тем россиянам, у которых нет постоянного места жительства в РФ.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы тоже не нужно будет обращаться в ПФР.