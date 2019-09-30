Пенсии 31 миллиона россиян проиндексируют с 1 января

В Минтруде назвали число пенсионеров, которым с 1 января 2020 года проиндексируют выплаты. Запланировано, что они увеличатся на 6,6%. В среднем пенсия по старости вырастет на тысячу рублей в год.

Индексирование страховых пенсий неработающим пенсионерам превышает уровень ожидаемой инфляции 2019 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России. Она составляет 3,8%.

«Индексация коснется порядка 31 миллиона неработающих пенсионеров», — заметили в ведомстве.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оставила отзыв о законопроекте о гарантированном пенсионном продукте, который разработал Минфин. По ее словам, у россиян недостаточно пенсионных накоплений, поэтому в полную силу ГПП работать не сможет.

Матвиенко заявила об отсутствии накоплений на пенсии у россиян Подробнее

Сенатор заметила, что российские власти обязаны «делать все» для улучшения социальной защищенности жителей страны и увеличения размера их пенсий. Однако каждый шаг в заданном направлении должен учитывать отечественные реалии.