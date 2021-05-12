Неизвестные устроили «пенную вечеринку» в московском фонтане

Неизвестные устроили «пенную вечеринку» в фонтане в парке 30-летия Победы в Москве. Их сейчас ищут сотрудники районной управы.

Об атаке на фонтан сообщило издание «Подъем». Пока не понятно, каким образом в чашу попало моющее средство. Последствия уже ликвидировали сотрудники коммунальных служб.

Процесс провели в несколько этапов. Сначала всю воду полностью слили, затем фонтан помыли, а затем заново подключили к подаче воды.

«Все будет выявлено. Будет известно, чья это ошибка или с умыслом это сделано. Пока все проверяется», — заявили местные власти.

Похожий случай произошел несколько лет назад в Санкт-Петербурге. Пенную вечеринку устроили в фонтане у Казанского собора. Специалисты «Водоканала» тогда в очередной раз предупредили горожан, что такие развлечения могут вывести фонтан из строя.