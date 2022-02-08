Пельмени, гречка и сосиски стали наиболее подорожавшими продуктами в России за год

За прошедший год цены на ряд популярных в России продуктов существенно увеличились. Такое заявление сделали аналитики компании «Эвотор» по итогам проведенного исследования.

В целом за прошедший год цены на продукты в России увеличились на 10%. Больше всего, по данным исследования, подорожали пельмени, сосиски и гречка. Цены на пряники, вафли и лапшу также повысились.

«Гречка прибавила в цене 24%, сосиски — 22%, пельмени — 21%, пряники и вафли — 18%, пюре и лапша быстрого приготовления — 17%», — сообщила Lenta.ru.

Эксперты «Эвотора» добавили, что за январь 2022 года в России больше всего подорожали зефир, пастила и шоколадные конфеты По сравнению с декабрем 2021 года их цена увеличилась на 4%. При этом макароны, гречка, рис, пряники и вафли подорожали на 3%.

По мнению зампредседателя Мурманской думы Евгения Никоры, покупка популярных в России продуктов через интернет может существенно сэкономить бюджет. По словам депутата, он и сам нередко делает закупки через маркетплейсы, а также детально изучает цены в магазинах на товары.