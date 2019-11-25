Пельмень Кондольский поменял документы, чтобы откосить от армии

Роман Грошев из Челябинской области, сменивший имя «Пельмень Кондольский», снова поменял документы. На этот раз для того, чтобы «откосить» от армии.

Теперь молодого человека официально зовут «Билет Марсельевич Призыва нет», сообщило сообщество «Типичный Челябинск».

Гостей кремлевского праздничного приема накормили свекольными пельменями Подробнее

«Армия оказалась ближе, чем мне казалось, поэтому я решил взять имя-оберег от нее. Теперь я клиент небезызвестной компании, которая легально освобождает призывников от армии», — сообщил Роман, намекнув, что является клиентом организации, помогающей молодым людям избежать службы в армии.

Ранее молодой человек сменил свое имя на Пельмень Марсельевич Кондольский ради конкурса, который объявила фирма, выпускающая пельмени. Чтобы получить 200 килограммов полуфабрикатов, нужно было сменить имя на «Пельмень».

Сам приз был увеличен компанией в два раза, из-за чего Роман получил его в денежном эквиваленте, прихватив, при этом, несколько пачек пельменей.