Общество 17 мая 2023, 02:01 Пелевин саркастично отреагировал на запрет участия на Книжном салоне в Петербурге Писателя Пелевина не допустили на Книжный салон в Петербурге из-за критики Беглова Telegram

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В Санкт-Петербурге разгорается очередной скандал с участием губернатора Александра Беглова — на Международный Книжный салон не пустили известного патриотического писателя и поэта Александра Пелевина. Причина в том, что Пелевин критиковал Беглова и допускал ироничные высказывания о нем. Писатель прокомментировал ситуацию изданию «Невские новости».

«Есть такой жанр „ода“. Любой петербургский литератор в России должен написать оду великому Беглову. <…> Если не увековечить в литературе великого градоначальника, карьеры писателю в Петербурге, увы, не построить», — с сарказмом заявил Пелевин.

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Писатель не раз критиковал петербургского главу, допускал ироничные высказывания о Беглове в социальных сетях. Пелевин известен своей патриотической позицией, пишет произведения на тему СВО, отмечен премией «Национальный бестселлер-2021» за роман «Покров-17».

Как отметило издание, Александр не является родственников другого известного писателя — Виктора Пелевина.