Общество 18 апреля 2023, 10:30 Пелевин и Водолазкин стали самыми популярными авторами у москвичей старше 18 лет

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Произведения Евгения Водолазкина, Виктора Пелевина и Ларри Кинга оказались в числе самых популярных книг, которые читают москвичи старше 18 лет. Об этом написал RT со ссылкой на данные сети магазинов «Республика», «Московский дом книги» (ГУП «ОЦ „МДК“») и ТДК «Москва».

Жители Москвы чаще всего покупают книгу Пелевина KGBT+, а у Водолазкина — книгу «Чагин». Также популярностью пользуются такие авторы, как Джордж Оруэлл, Айн Рэнд, Юваль Ной Харари, Александр Баунов.

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В топ востребованных изданий попала книга Максима Ильяхова «Пиши, сокращай. Как создавать сильные тексты».