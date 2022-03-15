«Пекутся о своей шкуре». Зачем украинские власти увиливают от переговоров

Украинские власти продолжают затягивать переговорный процесс, показывая полную неспособность прийти к соглашению. Это происходит в том числе и потому, что среди украинской политической элиты нет консолидации и каждый печется о своей шкуре, заявил «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По мнению эксперта, основной трек переговоров России и Украины все больше теряет собственное содержание и наполнение. Это происходит по вине украинской стороны, подчеркнул он.

Ярошенко указал на то, что политические деятели Украины и в предыдущие годы показывали свою неспособность исполнять принятые договоренности, что было хорошо видно на примере Минских соглашений.

«Вместо конструктивного диалога <…> украинская власть увиливает и подменяет содержание шагами по затягиванию переговоров. С этой точки зрения мы идем к тому, чтобы достичь собственной цели и цели, заявленной в рамках спецоперации, силовым способом. Не оставляют украинские власти выхода ни России, ни собственному народу», — сказал политолог.

По его словам, украинская политическая элита фактически предала собственный народ. Помимо этого, как подчеркнул Ярошенко, нужно помнить о том, что на Украине действуют националистические батальоны, которые применяют откровенно террористические методы. С такими людьми переговоры вести никто не будет. «Как известно, мы переговоры с террористами не ведем», — напомнил эксперт.

«Зеленский пытается увильнуть от реального содержания переговоров, пытается получить личную встречу с Путиным, но личная встреча глав государств может быть при понятном содержании и конструктивном диалоге между сторонами. Пока это не происходит по вине украинской стороны», — пояснил он.

По мнению Ярошенко, затягивание переговоров связано также с разобщенностью политической элиты Украины, отсутствием консолидации. Плюс украинским властям постоянно нужно консультироваться со своими западными партнерами, добавил эксперт.

«Третий момент — все пекутся о своей шкуре и украинское руководство пытается затянуть время, чтобы получить возможность зачистить собственные противоправные действия», — отметил он, напомнив о том, что некоторые факты им скрыть не удалось.

В частности, Ярошенко напомнил о военных биолабораториях, которые были обнаружены на Украине.