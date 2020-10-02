Цифровой документооборот: ПЭК участвует в эксперименте Минтранса России

Министерство транспорта России запускает экспериментальную программу перехода на цифровой документооборот. В онлайн планируют перевести путевые листы, накладные и другие документы. Транспортная компания «ПЭК» одной из первых готова внедрить нововведения. Мнение транспортных компаний и прогнозы на успех программы — в материале «360».

Больше никаких привычных бумажных документов. Путевые листы и транспортные накладные станут цифровыми и уйдут в онлайн. По словам экспертов, это сплошная экономия времени и ресурсов. Ведь только за один год около 50 тысяч транспортных компаний оформляют почти три миллиарда бумаг.

Сегодня, переходя на электронный документооборот, мы помогаем бизнесу, снижаем расходы, повышаем его конкурентную способность, а также помогаем государственным контрольным органам очистить наши дороги от нелегальных перевозчиков Алексей Семенов заместитель министра транспорта России.

Одной из первых в эксперименте участвует ПЭК. Крупнейшая на рынке транспортная компания готова внедрить новые технологии. Сейчас ПЭК — это больше 200 отделений и более 100 000 населенных пунктов, грузосообщение работает внутри страны, а также с Казахстаном, Евросоюзом и Китаем. Наладить систему перевозок в таком объеме получилось, а значит, получится и ввести новый формат документооборота.

«Мы — одна из лучших компаний грузоперевозок в стране, выступаем в роли экспедитора в этой цепочке. Мы полностью подготовили свою информационную систему для того, чтобы интегрироваться с нашим оператором электронного документооборота и прототипом государственной информационной системы. На это ушло около двух месяцев. В данном эксперименте мы задействовали пока что десять наших автомобилей на основных пяти магистралях страны», — отметил начальник службы транспортной логистики ПЭК Магомед Гасанов.

Информация о грузе, транспортной компании, состоянии здоровья водителя — все это будет доступно сотрудникам в онлайн-реестре. В планшете нужно будет всего лишь ввести номер автомобиля.

Уже не будет необходимости распечатывать документы и вести водителю с собой в рейс. А государственные контролирующие органы (допустим, инспекторы ГИБДД и Ространснадзор) будут иметь возможность получать эти данные у себя на планшете Виктор Парахин заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Выявлять нелегалов будут с помощью камер. Вся информация с путевого листа и транспортной накладной автоматически попадет в надзорные органы.

«Сейчас разработан прототип цифровой платформы, на базе которой проводится электронный эксперимент. „Росавтотранс“ — агентство автомобильного транспорта — отвечает за организацию и взаимодействие с перевозчиками и с операторами документооборота», — сообщил генеральный директор ФБУ «Автотранс» Алексей Двойных.

Пока что проект находится в разработке, в эксперименте уже участвует несколько автомобилей со специальным стикером. Если Ространснадзор нарушений не выявит, цифровой документооборот станет возможным — и тогда все грузоперевозчики откажутся от бумажных документов.