Педофилы нашли себе жертв по всей России. Как спасти детей?

В каких-то регионах педофилам вынесен приговор, а где-то предполагаемых злоумышленников только задержали.

В Москве мужчина четыре дня держал в своей квартире 13-летнюю школьницу и насиловал ее. В начале этой недели его задержали. А Свердловский областной суд 18 сентября приговорил к пожизненному заключению мужчину, который после освобождения по УДО нападал на детей в Екатеринбурге, Челябинске и Каменске-Уральском с августа по сентябрь 2018 года.

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В Волгоградской области должностные лица вынесли приговор педофилу за изнасилование и убийство 16-летней девушки из поселка Елань. Он проведет 25 лет в колонии особого режима. В Челябинске бывшая любовница в отместку распространяла в соцсетях предложения о продаже педофилам шестилетней дочери экс-возлюбленного. В этом ей помогал брат, который создавал фейковые аккаунты и публиковал там объявления.

Ситуацию изданию прокомментировал председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак. По его мнению, случаев насилия над детьми, скорее всего, не стало больше. Противоположное мнение складывается из-за повышенного внимания со стороны граждан и регулярного освещения проблемы в СМИ.

Спивак разделил сексуальные преступления против ребенка на два вида: насилие со стороны психически нездоровых людей и насилие в семье. Причем о преступлениях из второй категории узнать сложнее, потому что дети боятся признаться или родственники им не верят.

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Чтобы искоренить проблему, необходимо проводить профилактические мероприятия.

«Важно более широко и качественно с родителями и детьми разговаривать. Объяснять, что есть такая проблема, что не нужно уходить куда-то с чужими людьми», — рассказал Спивак.

По его словам, необходимо развивать информационно-просветительские программы. А еще стоит обратить внимание на телефоны доверия, куда несовершеннолетний или взрослый могут позвонить анонимно и сообщить о насилии. Помимо этого собеседник предложил обучать педагогов распознавать признаки насилия над ребенком по его поведению. Таким образом, появятся надежды на предотвращение или пресечение преступления.