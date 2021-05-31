Педофилов предложили подвергнуть пожизненному надзору

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами. Это следует из доклада о деятельности детского омбудсмена в 2020 году. Он появился на официальном сайте Кузнецовой.

В документе предложено внести изменения и дополнения в российское законодательства, которые предусматривали введение новых мер для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних.

«Прежде всего их половой неприкосновенности, в том числе введение бессрочного («пожизненного») административного надзора за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, страдающими «педофилией», — говорится в докладе.

Кузнецова считает, что Федеральное Собрание должно способствовать быстрому принятию законопроектов, которые направлены на совершенствование механизмов для борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Детский омбудсмен предложила ставить штампы в паспортах педофилов и тех, кто находится под административным надзором. Кузнецова считает важным рекомендовать правительству разработать и утвердить федеральную концепцию безопасности детства, а также дополнить государственную программу РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности до 2024 года» положением о проведении исследования причин роста преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних.