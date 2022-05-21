Педикюр Илизарова. Хирург объяснил, зачем накрасил девочке ногти после операции

Хирург из Владикавказа Казбек Кудзаев провел девочке с дефектом стопы операцию с аппаратом Илизарова. Маленькая пациентка переживала, и, чтобы она не боялась, врач накрасил ей ногти лаком. Девочку это приободрило, а врач выложил трогательный ролик в соцсети. Кудзаев рассказал «360», что он использует лак для нанесения меток, но в этом случае он отлично сработал и по прямому назначению.

Хирург рассказал, что его пациенткой стала девочка из соседней республики.

«Ее лечили и не вылечили, косолапость осталась. Но операция для ребенка большая, хотя без разреза. Аппарат Илизарова, вы видели [на видео], потом будем исправлять», — сообщил он.

Кудзаев объяснил, что аппарат Илизарова исправляет деформацию стопы по тому же принципу, что и брекеты.

«На второй день я должен показать маме, как надо крутить аппарат. Они потом домой уходят, я им даю гаечный ключ, и четыре раза в день они должны покручивать. И чтобы они не ошибались, я обычно наношу этот маникюрный лак на одну грань гайки и на неподвижную часть аппарата. И объясняю, что за день эта гайка должна сделать один оборот. То есть эта метка с лаком должна снова вернуться вниз», — рассказал хирург.

Операция напугала девочку. Чтобы развеселить ее, хирург решил сначала накрасить ей ногти. И это помогло.

«Когда сел возле ребенка, она начала плакать. И чтобы ее отвлечь, я этим лаком ей сначала ногти накрасил. Она сразу успокоилась», — сказал Кудзаев.

Хирург добавил, что в ближайшие дни девочку выпишут из больницы, где в палате ее навещает мама.