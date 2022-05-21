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    21 мая 2022, 19:40

    Педикюр Илизарова. Хирург объяснил, зачем накрасил девочке ногти после операции

    Хирург из Владикавказа Кудзаев накрасил девочке ногти, чтобы успокоить после операции

    Александр Блинов, Дарья Шмелева

    Хирург из Владикавказа Казбек Кудзаев провел девочке с дефектом стопы операцию с аппаратом Илизарова. Маленькая пациентка переживала, и, чтобы она не боялась, врач накрасил ей ногти лаком. Девочку это приободрило, а врач выложил трогательный ролик в соцсети. Кудзаев рассказал «360», что он использует лак для нанесения меток, но в этом случае он отлично сработал и по прямому назначению.

    Хирург рассказал, что его пациенткой стала девочка из соседней республики.

    «Ее лечили и не вылечили, косолапость осталась. Но операция для ребенка большая, хотя без разреза. Аппарат Илизарова, вы видели [на видео], потом будем исправлять», — сообщил он.

    Кудзаев объяснил, что аппарат Илизарова исправляет деформацию стопы по тому же принципу, что и брекеты.

    «На второй день я должен показать маме, как надо крутить аппарат. Они потом домой уходят, я им даю гаечный ключ, и четыре раза в день они должны покручивать. И чтобы они не ошибались, я обычно наношу этот маникюрный лак на одну грань гайки и на неподвижную часть аппарата. И объясняю, что за день эта гайка должна сделать один оборот. То есть эта метка с лаком должна снова вернуться вниз», — рассказал хирург.

    Операция напугала девочку. Чтобы развеселить ее, хирург решил сначала накрасить ей ногти. И это помогло.

    «Когда сел возле ребенка, она начала плакать. И чтобы ее отвлечь, я этим лаком ей сначала ногти накрасил. Она сразу успокоилась», — сказал Кудзаев.

    Хирург добавил, что в ближайшие дни девочку выпишут из больницы, где в палате ее навещает мама.