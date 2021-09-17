Педиатры назвали неочевидные симптомы детского менингита

Менингит — опасное заболевание, которое лучше выявить и начать лечить в самом начале. Врачи-педиатры в разговоре с «Москвой 24» рассказали о неочевидных симптомах менингита у детей, которые легко перепутать с симптомами других заболеваний.

Доктор медицинских наук, педиатр Елена Кешинян рассказала, что по симптомам менингит легко перепутать с гриппом. Это высокая температура, головная боль.

«Если малыш практически не вращает головой, не пытается повернуть ее туда, куда, казалось бы, ему было бы интересно посмотреть», — добавила врач.

Педиатр Ирина Добреова добавила, что врача лучше вызывать как можно раньше. Насторожить родителей должна несбиваемая температура, вялость ребенка.

«Сюда же относятся судороги и рвота. Еще у ребенка может появиться яркая геморрагическая сыпь по всему телу. Когда она проступила, тут диагноз становится точно понятен. Но сыпь бывает на запущенной стадии, когда уже очень сложно лечить», — сказала врач.

Обращаться к врачу нужно при появлении первых симптомов — лучше перестраховться. Запущенная стадия менингита может привести к летальному исходу или дать серьезные осложнения, написали Дни.ру.