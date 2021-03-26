Педиатрическое отделение городской больницы снова заработало в Новом Уренгое

В Новом Уренгое снова принимает пациентов педиатрическое отделение городской больницы, которое с октября прошлого года перепрофилировали под инфекционный госпиталь. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что педиатрия вновь оказывают юным жителям региона плановую и экстренную помощь в полном объеме. Также возобновил свою работу и дневной детский стационар.

«Кроме того, сейчас мы там организуем часть кабинетов под физиотерапию, что позволит нашим пациентам получать в дневном стационаре не только медикаментозное лечение, но и физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и так далее», — рассказали в медучреждении.