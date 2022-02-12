Педиатрический медуниверситет Петербурга начнет сотрудничество с газетой Смольного

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет и газета «Петербургский дневник» в ближайшие дни подпишут соглашение. Об этом сообщило официальное издание Смольного.

Соглашение подпишут во второй половине дня 15 февраля. Одновременно с этим газета и университет представят первый совместный проект под названием «Дневник здоровья ребенка». Главная цель сотрудничества заключается в повышении информированности петербуржцев о работе одного из важнейших международных центров высшего медицинского образования. Кроме того, в рамках этого проекта доктор медицинских наук Мария Ревнова будет отвечать на вопросы о детском здоровье.

«Наш проект призван не только подробно рассказывать о работе медиков, но и помочь родителям защитить детей от опасностей, которые могут подстерегать их в повседневной жизни», — заявил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Все материалы будут размещаться в газете «Петербургский дневник», сетевом СМИ, в соцсетях и на YouTube-канале издания.