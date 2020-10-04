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    04 октября 2020, 19:40

    Педиатра из Самары обвинили в смерти ребенка

    Алена Макаренко

    Педиатра из Самары обвинили в смерти годовалой девочки. Ребенок, по версии следствия, скончался из-за неверного диагноза в 2017 году, теперь дело передали в суд. Информация появилась на официальном сайте Генеральной прокуратуры России.
    Педиатра из Самары обвинили в смерти ребенка

    Врач обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора РФ.

    Теперь уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.

    В декабре 2017 года годовалая девочка простудилась. Заболевшую малышку с признаками ОРВИ отвезли в городскую детскую клиническую больницу имени Н. Н. Ивановой. Там ее осмотрела врач-педиатр приемного отделения. Однако медик посчитала состояние ребенка удовлетворительным и отказала молодой семье в госпитализации, поэтому родители уехали домой.

    Позже девочка почувствовала себя хуже. В тот же день ребенка в тяжелом состоянии доставили в другую городскую больницу. Врачи предприняли всевозможные меры, но девочка умерла.

    Новости SMI.FM