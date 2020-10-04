Педиатра из Самары обвинили в смерти ребенка

Врач обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора РФ.

Теперь уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.

В декабре 2017 года годовалая девочка простудилась. Заболевшую малышку с признаками ОРВИ отвезли в городскую детскую клиническую больницу имени Н. Н. Ивановой. Там ее осмотрела врач-педиатр приемного отделения. Однако медик посчитала состояние ребенка удовлетворительным и отказала молодой семье в госпитализации, поэтому родители уехали домой.

Позже девочка почувствовала себя хуже. В тот же день ребенка в тяжелом состоянии доставили в другую городскую больницу. Врачи предприняли всевозможные меры, но девочка умерла.