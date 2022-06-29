Педиатр Зяблицкий рассказал, чем может грозить детям заражение паразитами

После заражения гельминтами дети могут становиться раздражительными и агрессивными, также проявляются различные физические проблемы. Об этом Lenta.ru рассказал врач-педиатр Владислав Зяблицкий.

Дело в том, что паразиты воздействуют на центральную нервную систему. Дети могут начать плохо справляться с эмоциями: больше злиться и плакать. Также сон может стать беспокойным, может проявиться бруксизм.

«У детей может появиться неустойчивый стул (чаще запоры, но может быть и неоформленный стул), болевой абдоминальный синдром, метеоризм, отрыжка, тошнота, быстрое насыщение», — добавил врач.