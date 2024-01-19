Общество 19 января 2024, 12:22 Педиатр Жильцов посоветовал родителям не брать с собой детей младше 12 лет купаться в проруби

Читать 360tv в

Врач-педиатр Антон Жильцов в беседе с изданием РИАМО порекомендовал родителям не брать с собой детей младше 12 лет для совместного купания в проруби.

Медик пояснил, что ледяная вода может нанести серьезный вред. У малышей экстремальное купание и вовсе может вызвать остановку сердца, поскольку детский организм еще не сформировал систему терморегуляции.

Реклама

«Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца», — процитировал сайт kp.ru Жильцова.