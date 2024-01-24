Общество 24 января 2024, 11:05 Педиатр Зайниддинова: энергетики наносят удар по гормональной системе ребенка

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Педиатр Рабият Зайниддинова призвала оградить подростков от употребления энергетиков. Эти напитки способны спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, передал слова эксперта сайт телеканала «Звезда».

По словам специалиста, газировка со стимулирующими компонентами наносит удар по гормональной системе ребенка. Кроме того, среди последствий — истощение надпочечников.

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«Это очень опасно. Это не убьет в моменте, но это убьет потом», — пояснила врач.

В связи с этим она посоветовала как можно чаще рассказывать детям о губительном влиянии энергетиков.