Педиатр Царева рассказала, какие болезни могут развиться у школьников в начале учебного года

Стресс, связанный с началом учебного года, может стать причиной развития недомоганий у школьников, особенно это касается учеников младших классов. Об этом Общественной службе новостей рассказала врач-педиатр Марина Царева.

Одной из невротических реакций на стресс в начале учебного года у школьников часто становится головная боль. Также могут возникать повышенное сердцебиение, затруднение дыхания, слабость, утомляемость, боль в животе.

«Сам поход в школу для многих детей является стрессовой ситуацией, особенно это характерно для первоклассников. А стресс способствует обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и появлению новых», — отметила врач.

Чтобы уберечь ребенка от болезней, нужно следить за его рационом и режимом сна, а также регулярной физической активностью.