Общество 08 августа 2023, 16:49 Педиатр Софи Балк: средство от насекомых для ребенка должно содержать масло лимонного эвкалипта

Читать 360tv в

В состав защитных средств от насекомых для нанесения на детскую кожу должно входить масло лимонного эвкалипта. Об этом рассказала врач из Американской академии педиатрии Софи Балк, сообщил сайт medicalxpress.com.

По словам специалиста, также эффективное средство должно содержать ингредиент пикаридин и ДЭТА. Так, 30% концентрации последнего обеспечит защиту на пять часов.

Реклама

Как сообщил сайт «Ридус», подобные защитные средства от насекомых могут вызвать у детей аллергию, поэтому родителям следует наносить их на кожу ребенка в небольшом количестве.