Педиатр Сиверцова рассказала, чем опасно разрешать детям ходить босиком в городе

Разрешать детям ходить босыми в городе и общественных местах не стоит, потому что ребенок может подхватить опасные заболевания. Об этом NEWS.ru рассказала врач-педиатр Юлия Сиверцова.

«Так, самое незначительное, что может подцепить ребенок, допустим, в песочнице, это лишай. Также в случае повреждения кожного покрова все может обернуться и вовсе плачевно. Хотя бешенство достаточно быстро умирает в песке при жаркой погоде, при условии, что бешеное животное напускало в песочницу слюну недавно, ребенок вполне может им заразиться, а это при несвоевременном выявлении может привести к летальному исходу. Сюда же могу отнести вероятность повреждения сухожилий любым острым предметом», — рассказала врач.

Она отметила, что на дачном участке детям ходить босиком наоборот очень полезно. Стопа массируется естественной поверхностью, кожный покров укрепляется, а также улучшается осанка.