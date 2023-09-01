Общество 01 сентября 2023, 15:51 Педиатр Сиверцова посоветовала давать школьнику на перекус яблоко или злаковый батончик

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Многие школьники отказываются питаться в столовых, поэтому родителям нужно самостоятельно позаботиться о правильном и полезном перекусе для ребенка. Об этом Runews рассказала педиатр, врач сети семейных клиник АВС-Медицина, медицинский директор Юлия Сиверцова.

Она посоветовала положить ученику в ланчбокс вымытое яблоко или батончик со злаками. А вот от питьевых йогуртов лучше отказаться. Нередко дети забывают выпить их вовремя, а потом переживают, что их за это поругают. В результате лакомятся уже прокисшим продуктом, что приводит к расстройству желудка.

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Также педиатр посоветовала родителям приучать ребенка обедать сразу по возвращению домой. Прием пищи должен быть сбалансированным и полноценным.

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