Педиатр Синельникова рассказала, как быстро успокоить плачущего малыша

Плач у младенца не всегда является признаком какого-либо заболевания. Зачастую он может капризничать из-за банальных причин — от чувства голода до неудобного положения. Об этом в своем Telegram-канале расскзаала врач-педиатр Ангелина Синельникова, написала «Газета.ru».

По ее словам, плач — это совершенно нормальная и ожидаемая стадия развития ребенка. Для того, что успокоить малыша максимально быстро, необходимо соблюдать несколько правил.

«Проверьте физиологические потребности ребенка: замените подгузник при необходимости, покормите, если между кормлениями прошло некоторое время, подержите „столбиком“. Измерьте температуру тела, обнимите ребенка „кожа к коже“ — отличное успокоительное», — сообщила педиатр.

Синельникова отметила, что также помогает успокоить малыша пеленание. Таким образом, он чувствует себя в безопасности. Некоторые младенцы также любят купаться в теплой ванне. Врач предупредила, что ни в коем случае нельзя трясти ребенка, поскольку это чревато возникновением синдрома детского сотрясения.