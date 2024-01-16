Общество 16 января 2024, 15:51 Педиатр Шахвеледов посоветовал родителям не заставлять детей погружаться в воду на Крещение

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Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов в беседе с журналистами NEWS.ru порекомендовал родителям не заставлять детей погружаться в прорубь на Крещение.

Если ребенок все же решится залезть в воду, то лучше всего делать это в теплом помещении или на улице при температуре не ниже 18 градусов. Причем закаливать организм необходимо заранее.

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«Для этого можно принимать контрастный душ или проводить другие процедуры закаливания. <…> Лучше начать с обтирания тела мокрым полотенцем или обливания ног холодной водой», — сказал медик.

Родителям ни в коем случае нельзя отходить от детей ни на шаг во время их купания.